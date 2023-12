Paolo Casarin è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport per commentare quanto avvenuto ieri durante Napoli-Inter, in particolare l'azione del gol di Calhanoglu con il contatto Martinez-Lobotka.

"Il calcio, per volontà della comunicazione, è sceso da 45 falli per gara a 22. Alcuni mezzi falli non sono più fischiabili perché si vogliono copiare gli inglesi. E' un intervento troppo brusco, chi prima era abituato a fischiarne 45 non può da oggi a domani fischiarne 22. Gli arbitri sono pressati da una serie di regole ridicole, per cui siamo stati pieni di rigorini fino a ieri facendo ridere il mondo. Le scelte sono due: o fischiamo tutto e quindi anche quello che non si deve fischiare, oppure si fa come è successo ieri. Sono certo che Massa lo rivedesse fischierebbe il fallo all'origine del primo gol".