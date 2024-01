Intervenuto su Sky Sport, è stato durissimo il commento di Fabio Caressa sugli arbitri dopo i recenti strafalcioni commessi in Inter-Verona e Sassuolo-Fiorentina: "Dobbiamo parlare di arbitri, alcune cose convincono poco. Non parlo di complotti, ieri è stato uno dei casi più eclatanti. Tantissimi errori quest'anno, agli arbitri dico buon 2024 perché peggio del 2023 è impossibile, me lo auguro per loro.

Questi 6 mesi di campionato sono i peggiori da più di 10 anni. Non è un problema di Nasca o Fabbri: non c'è rispetto dello spirito del gioco, e poi a Close Var, perché ormai non è Open Var visto che lo vogliono chiudere, danno interpretazioni dadaiste nella spiegazione e futuriste nel senso".