Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, durante il suo intervento al podcast di 'Viva el futbol' ha parlato anche dell'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, con il quale ha lavorato nell'esperienza a Parma: "La scelta di Cuesta è ambiziosa" ha detto l'ex portiere bianconero a proposito del nuovo percorso dei crociati. "Il fatto che l'abbia fatta anche un dirigente che stimo come Cherubini mi fa pensare che ci siano ragioni solide - ha continuato -. In virtù anche della scelta di Chivu: oggi tutti lo conosciamo come allenatore dell'Inter, ma fino a 7 mesi fa non lo considerava quasi nessuno come allenatore se non per il fatto che fosse nel settore giovanile. Hanno avuto la sensibilità di capire che potesse essere pronto".