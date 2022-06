"Da tifoso bianconero mi è dispiaciuto veder partire Dybala, i nerazzurri si rinforzano molto e per me sono ancora favoriti per lo scudetto, anche se non tornasse Lukaku - ha poi aggiunto -. Chi mi piacerebbe vedere alla Juve? Dybala-Abbiamo tanti giocatori con salari alti, la società deve sfoltire la rosa, ma non credo che la squadra sia messa male con Pogba in mezzo. E non dimentichiamoci che quest’anno Chiesa è stato a lungo fuori. Magari arrivasse anche Koulibaly in difesa. Allegri? Per me è l’allenatore giusto. A molti piace, ad altri noi, ma è un grande professionista, conosce il sistema ed è un tecnico solido".