L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli trova l'approvazione di Ariedo Braida. Intervistato da TMW, l'ex ds di Milan e Barcellona parla del tecnico salentino ricordando anche i successi conquistati in passato: "Non ha certo bisogno di presentazioni. Dovunque ha dato un’identità e un marchio di fabbrica ormai consolidato. Conte è un allenatore preparato sotto tutti i profili. E vuole giocatori maturi, in grado di soddisfare le sue richieste".