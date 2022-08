Si è messo in luce con due prestazioni superlative a Verona in Coppa Italia e in campionato contro il Parma il giovane portiere del Bari Elia Caprile, protagonista quest'oggi in conferenza stampa dove ha espresso le sue sensazioni per questo exploit iniziale: "La consapevolezza nei miei mezzi l'ho sempre avuta perché mi conosco, so da dove sono partito e le difficoltà che ho dovuto superare, non mi ha mai fatto paura il confrontarmi con stadi importanti. A ogni modo la gara di Parma è ormai alle spalle, e non è detto che sia sempre io a giocare ma farò di tutto per mettere in difficoltà il mister nelle scelte: lavorerà duro, alla fine ho fatto solo tre partite. Quindi non ho fatto niente, anche se i complimenti di Walter Zenga e Luca Marchegiani fanno piacere. Ma è solo il lavoro che paga, ed è quello che devo fare. Qui per altro mi trovo benissimo con tutti".