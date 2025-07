"E' fondamentale trovare il modo di far rientrare al più presto la cosa. Sarà quindi inevitabilmente decisivo il ruolo della società, che dovrà essere molto brava. Certe scorie, dopo il finale dell’ultima stagione, sono inevitabili". Così Giuseppe Pancaro, ex difensore con un lungo passato in Serie A, parla al Corriere della Sera della situazione in casa Inter e del movimentato post-partita dopo la sconfitta col Fluminense.

"In una situazione di normalità è indubbio che l’Inter resti una delle più forti del campionato, ma sappiamo bene come certe dinamiche all’interno dello spogliatoio possano essere altrettanto decisive rispetto alle qualità tecniche generali", dice ancora Pancaro.