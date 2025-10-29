Tra le note positive della serata dell'Atalanta di ieri c'è indubbiamente Ademola Lookman, tornato a segno con la maglia della Dea dopo le note turbolenze estive e capace di riequilibrare un match come quello col Milan che per gli orobici si era messo male per via di una rete abbastanza fortunosa trovata da Samuele Ricci. Come evidenzia anche il tecnico Ivan Juric nel dopogara ai canali uffiiciali del club: "Quando è così dici: 'Mamma mia, ci gira tutto male'. Ma la squadra è stata spettacolare, la mentalità era giusta. Sono contento per Lookman che ci dà una spinta in allenamento. Dopo il gol sembra si sia sbloccato, aiutava i compagni. Sono molto contento per lui".