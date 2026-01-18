L'Arsenal si presenta alla partita di martedì sera di Champions League contro l'Inter come l'unica squadra rimasta ancora a punteggio pieno nella League Phase. Proprio l'Inter fu l'ultima ad aver negato la vittoria ai Gunners in questa fase della competizione: avvenne la scorsa stagione, quando un calcio di rigore segnato da Hakan Calhanoglu regalò la vittoria alla squadra all'epoca allenata da Simone Inzaghi. Da allora, il club inglese ha vinto tutte e dieci le partite della fase a gironi.

Gli unici altri incontri tra le due squadre si sono svolti durante la fase a gironi 2003/04, con l'Inter che vinse 3-0 nell'allora casa dell'Arsenal di Highbury alla prima giornata, prima che Thierry Henry segnasse una doppietta nella vittoria per 5-1 di San Siro al ritorno.