Primo raduno dell'anno per gli arbitri di Serie A e B. I direttori di gara della Can si sono infatti riuniti, presso il Centro Tecnico Federale, per svolgere il consueto stage con la Commissione guidata da Gianluca Rocchi. Due giorni di riunioni tecniche, allenamenti e test atletici per prepararsi alla seconda parte del Campionato. Nella nota pubblicata dall'AIA, vengono riportate le parole del vicepresidente vicario Francesco Massini che ha promesso massima tutela contro alcune dichiarazioni offensive verso l'operato dei direttori di gara.

Queste le dichiarazioni: ""Sono inaccettabili certi attacchi rivolti contro di voi: sbagliare è umano, diffamare no. Non permetteremo mai a nessuno di offendere l'onore e la reputazione dell'AIA. Vi garantisco che tuteleremo l'AIA e tutti gli associati, qualunque sia il ruolo ricoperto. Non è necessario dare risalto pubblico alle azioni di tutela. Per quanto ci compete, a nessuno sarà consentito di strumentalizzare o di essere strumentalizzato. Da oggi in avanti auspico che ogni comunicazione AIA avvenga tramite canali ufficiali per non generare confusione e fraintendimenti inutili".