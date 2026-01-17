Conferenza della vigilia della gara contro la Lazio un po' tesa per Cesc Fabregas, tecnico del Como. Dove è tornato a dire la sua sul confronto con Massimiliano Allegri e sulla questione gioco contro risultati, per poi tornare sui cali di concentrazione mostrati dai suoi uomini: Sono d'accordo. Può essere un calo d'attenzione, che siamo freddi, magari che dovessimo riposare in 10-15 minuti. Mancava un minuto all'intervallo, io prima di allenare dico 'gioco tutti i palloni'. È stato fatto bene, ma poi... non so come spiegarlo. Vedo un processo. Siamo una squadra giovane, che ancora deve capire gli episodi. Ma guardate l'Inter: capisce tante dinamiche, si conoscono".