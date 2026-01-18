Anche Gianpaolo Calvarese boccia la direzione di gara di Marco Di Bello in Udinese-Inter. L'ex arbitro analizza la prestazione di Brindisi sulle colonne di Tuttosport, evidenziando il grosso errore nel giallo dato a Carlos Augusto e non solo: "Tecnicamente, il primo tempo è di assoluta gestione per il direttore di gara, che fischia solamente 9 falli e non va mai in difficoltà. Qualche problemino in più, invece, emerge nella seconda frazione - in occasione di due episodi non troppo complicati".

"Il primo - sottolinea Calvarese - riguarda un tocco di mano di Kabasele, che dopo una deviazione di testa di Zanoli viene colpito dal pallone sul braccio da una posizione molto ravvicinata: si evince il contatto fortuito, ma Di Bello fischia comunque - sbagliando - una punizione per l’Inter. Due minuti più tardi, invece, fa protestare entrambe le squadre: su un contropiede dei friulani interrotto in maniera pulita da Carlos Augusto, vede un fallo e ammonisce il brasiliano; l’Udinese chiede il rosso per dogso, l’Inter giudica l’intervento regolare: ad avere ragione sono i ragazzi di Chivu, in quanto il difensore non colpisce l’avversario ma il pallone. A livello disciplinare, infine, si evince maggiormente la correttezza delle due squadre in campo: se non fosse stato per il giallo errato estratto nei confronti di Carlos Augusto, la partita sarebbe terminata senza ammonizioni".