Intervenuto nel corso del forum 'Ritorno al futuro, il ruolo del Settore giovanile', organizzato per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha lanciato una proposta al fine di tuteleare i giovani calciatori: "Se non dipende dalla Federazione cambiare certe cose - ha detto -, dovrebbe essere il Governo a dare un sostegno alle società in modo da poter puntare sui giovani contribuendo al bene delle Nazionali. Oggi ci sono in platea studenti che non hanno visto la Nazionale ai Mondiali e questo non è giusto".