"È stata una partita difficile, abbiamo provato di tutto per fare un gol. Oggi ci è mancata un po' di efficacia nell'ultimo passaggio. Dobbiamo continuare come nel secondo tempo, spero che la prossima partita potremo vincere". Lo ha detto Oumar Solet, parlando a DAZN dopo la sconfitta dell'Udinese contro l'Inter.

"Possiamo sicuramente fare meglio, siamo a metà classifica e per noi è difficile capire dove possiamo arrivare - ha aggiunto il difensore difensore -. Pensiamo una partita alla volta e vediamo dove arriveremo. Quando giochiamo contro squadre come l'Inter è sempre difficile. All'andata abbiamo vinto, oggi abbiamo perso: il calcio è così. È finita solo 1-0, ci è mancato il gol. La prossima partita possiamo fare meglio".