L'Inter conquista la seconda vittoria nel giro di pochi giorni con lo stesso (e per certi versi insolito) risultato: 1-0. Mercoledì era toccato al Lecce nel recupero della 16esima giornata, ieri pomeriggio è stato invece il turno dell'Udinese, colpito e affondato dal gol di Lautaro Martinez che ha portato altre tre punti alla banda di Cristian Chivu.

"In Romania, quando un cavallo supera l'avversario di pochissimo al traguardo si dice che A câştigat la mustata. Letteralmente: Ha vinto per un baffo, che è ancor meno del muso, per quanto corto esso sia - scrive oggi La Repubblica, prima di avanzare il paragone con il collega rossonero -. A differenza di Max Allegri, suo rivale nella corsa scudetto, Cristian Chivu non s'intende di ippica, ma ha imparato l'arte di vincere di quel tanto che basta, che all'Inter non è mai stata la specialità della casa. Anzi. E che in Italia, storicamente, porta trofei".

