Giornata di festa oggi per Ivan Bam Bam Zamorano. L'attaccante cileno, né un 8 né un 9 e per ciò passato alla storia come 1+8, che adesso si gode la pensione e la vita lenta, compie cinquantanove anni. Arrivano, puntuali, gli auguri dell'Inter che tramite social celebra il cileno. "Happy birthday Bam Bam" si legge nel post social del club meneghino a corredo di una carrellata di foto che ritraggono la leggenda del calcio cileno e interista nel suo periodo milanese.