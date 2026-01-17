Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza nei giorni venerdì 30 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026 la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2025/26. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà, come ormai di consueto, l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 3 – Milano, dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte agli orari riportati di seguito:

- venerdì 30 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- lunedì 2 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 20:00