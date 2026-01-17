Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, il Napoli torna alla vittoria battendo il Sassuolo. Mettendo per un attimo da parte i passi falsi casalinghi con Verona e Parma. "Sono mancati i risultati nell'ultimo periodo, ma il campionato è ancora lungo; c'è ancora tutto il girone di ritorno - ha spiegato Juan Jesus a DAZN -. Oggi questi tre punti sono importanti. Abbiamo delle difficoltà, degli infortuni, ma non attacchiamoci a queste cose perché il nostro è un gruppo completo. Era importante dare un segnale. Spiace per i tanti infortuni, continuiamo con quelli che abbiamo. La classifica è bella, siamo lì vicino, non dobbiamo fare allontanare troppo le altre due (Inter e Milan, ndr)".