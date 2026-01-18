Il cambio di rotta improvviso di Branimir Mlacic, da poche ore ufficialmente sotto il controllo del nuovo agente Fali Ramadani, rischia di far saltare il trasferimento all'Inter, non contenta della mossa del giovane difensore croato. Fabrizio Romano fa il punto della situazione nel classico video pubblicato su YouTube.

L'esperto di mercato parte dalla conferma che "il discorso non si è sbloccato. L'Inter non è assolutamente contenta di quello che è accaduto, cioè che il giocatore scelga un procuratore dopo che è stata chiusa verbalmente un'operazione con l'Hajduk. Operazione che era chiusa tra i club ma non con il giocatore: l'Inter aspettava l'ok da Mlacic e dal papà, ma non aspetta per sempre, non vuole essere la seconda scelta di Mlacic e non resterà a tavola a lungo. Credo che questa operazione possa saltare nei prossimi giorni visto che non è piaciuto l'iter di questo affare".