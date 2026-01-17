Da Berlino, dove ha assistito al match tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies, Adam Silver, Commissioner della NBA, ha risposto alle tante domande su NBA Europe: "Stiamo incontrando club, media partner e potenziali sponsor mediatici, valutando le infrastrutture degli stadi, e il prossimo passo sarà il lancio di questo campionato. Se creiamo un campionato in Europa e lo facciamo nel modo giusto, alla fine, come è successo con l'NBA, il campionato sarà seguito in tutto il mondo. Il lancio di questa Lega è un allargamento delle frontiere".

Silver parla anche delle frizioni con l'Eurolega: "Siamo un prodotto di intrattenimento sportivo. Sono affascinato e un fan del calcio in Europa, adoro il legame, la passione, il tifo. Se pensassi che il limite fosse l'attuale Eurolega e l'interesse dei tifosi, non dedicheremmo tutto il tempo e l'attenzione che stiamo dedicando a questo progetto. Non vogliamo sostituirci a nessuno, c'è spazio per tutti e per chiunque voglia essere tifoso sia della sua squadra di calcio preferita che della sua squadra di basket preferita. La pallacanestro è lo sport numero 2 in Europa dietro il calcio e pensiamo possa avere ancora un enorme potenziale, per questo vogliamo investire qui”.