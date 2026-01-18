"Come complicarsi la vita: gara che stava scorrendo via senza casi né tensioni fra i giocatori, Di Bello in pochi minuti commette due errori che potevano avere conseguenze: un tocco di mano di Kabasele (gli prende la pancia), un intervento di Carlos Augusto chiaramente sul pallone trasformato in punizione giallo", due errori che avrebbero potuto avere conseguenze pesanti.



Kabasele colpisce di pancia "arretrando la mano sinistra", ma Di Bello concede all'Inter "una punizione dal limite che non c’era, il pallone finisce sulla pancia, fosse stato mano sarebbe stato comunque non punibile". Ma non solo, 'altro abbaglio arriva quando "Carlos Augusto in scivolata colpisce nettamente prima il pallone poi, per dinamica, arriva il contatto con Davis e scatta addirittura il giallo. Non c’era fallo né ammonizione (figurarsi il rosso che chiedeva l’Udinese). Due scelte folli" si legge nella moviola di Udinese-Inter del Corriere dello Sport. "Correttamente annullato il gol segnato da Dimarco", regolare invece "la rete che ha deciso il match".