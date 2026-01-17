La vittoria di misura conquistata sul campo dell'Udinese fa felice anche Yann Bisseck, che dopo il triplice fischio del match del Bluenergy Stadium si presenta in sala stampa per analizzare il successo nerazzurro.

Adesso avete iniziato a gestire i miinuti finali.

"In Serie A non ci sono partite semplici, il mister ci ha detto che dobbiamo stare in partita per 95' e imparare a gestire e soffrire nel corso della gara. E penso che ci stiamo riuscendo bene, tutti abbiamo fatto un grande lavoro", sottolinea il tedesco.

In questo periodo sei riuscito a ritrovare la titolarità.

"All'andata non era andata come volevo, ma può capitare. Venivo da un infortunio e non ero al 100%, ma adesso continuo a lavorare e ad imparare. Penso che posso aiutare la squadra".

Ti trovi bene con Luis Henrique?

"È sempre più semplice quando giochi sempre con un compagno. Ora capisco come gioca e come vuole la palla. Stiamo facendo bene, possiamo ancora migliorare nelle due fasi ma penso che la strada sia giusta".