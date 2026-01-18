L'Inter sembra avere dimenticato i problemi difensivi accusati in passato. E secondo Serse Cosmi, ospite negli studi di Sport Mediaset, il merito va dato ad una scelta importante fatta in estate: "L'acquisto di Manuel Akanji è stato azzeccato sotto ogni punto di vista. Esperienza, grandissima qualità e capacità di giocare negli spazi in uno-contro-uno; ha saputo portare qualcosa in più in una difesa che alla fine non è invecchiata. In ogni reparto sta esprimendo le proprie qualità migliori".