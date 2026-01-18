Anche per il Corriere dello Sport il migliore in campo di Udinese-Inter è Lautaro Martinez: il capitano con un 7,5 sale in cattedra dopo aver consegnato i tre punti alla sua Inter con un gol di freddezza e forza. Mezzo punto in meno per Zielinski, Pio Esposito e Chivu, bravo a far ottenere ai suoi un successo "striminzito nel punteggio, ma di dominio nerazzurro è netto per almeno 70’. L’unica colpa è aver tenuto aperto il match". Scendendo ancora di mezzopunto, sul voto di 6,5 troviamo Akanji, Dimarco e Carlos Augusto. Fioccano invece i 6.

Sufficienza piena per Sommer, Bisseck, Acerbi, Luis Henrique, Barella e Sucic. Una sola insufficienza per Mhkitaryan, valutato dal Corriere dello Sport 5,5.