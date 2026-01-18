"Le (buone) abitudini sono così antiche che bastano due partite e mezzo diverse dall’ordinario, senza segnare, a stranire qualcuno. Poi capita sempre che Lautaro torni a fare il Lautaro e rimetta a posto l’ordine delle cose". Si apre così il plauso della Gazzetta dello Sport al capitano dell'Inter che ieri con l'Udinese timbra il match e torna a far girare l’Inter attorno al suo sole. "Da rimirare, oltre il dribbling sullo stretto, la protezione del pallone con tagliafuori da pivot e il tocco furbo da tre punti. Si è imbizzarrito prima di concludere di fino perché dentro allo stesso attaccante convivono la furia dionisiaca nella difesa del pallone e il controllo apollineo del corpo al momento del tiro". L'argentino "è uno dei due soli giocatori che in stagione hanno realizzato più di tre reti sia con il piede destro (cinque, incluso quello nel match di ieri) sia con il sinistro (quattro). Assieme a lui, ci sarebbe Igor Thiago del Brentford. Martinez è anche il primo giocatore "in Serie A a partecipare attivamente ad almeno 15 marcature in ognuna delle ultime sette stagioni".

Non Solo Lautaro, "Esposito si esalta accanto al capitano, ieri ha avuto una precisione del 100% nei passaggi" e si è preso ancora gli elogi del capitano a fine gara. L'Inter non vive più "di sola ThuLa. Sta nascendo una nuova creatura italo-argentina, ben bilanciata nel tronco e con arti robusti: la si potrebbe chiamare PioLa, in omaggio a un passato glorioso".