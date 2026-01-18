"Abbiamo una voglia pazzesca di essere competitivi" è uno dei concetti ribaditi ieri da Cristian Chivu, uscito vittorioso anche dal complicato campo di Udine e con l'Inter ancora in vetta. Al Bluenergy Stadium decide "la premiata ditta Pio-Lautaro", come decide di etichettarla oggi il Corriere della Sera.
Il quotidiano generalista sottolinea un passaggio del discorso del tecnico nerazzurro, che nel finale di gara "si sbottona e lascia capire — per chi non avesse ancora chiaro il concetto — che l’Inter ferita da una stagione senza trofei ha quel qualcosa in più, che non si compra al mercato. Una fame di scudetto che si capisce fin dalla formazione iniziale (solo Bastoni e Thuram rifiatano in vista dell’Arsenal martedì) e poi si percepisce su quasi tutti i palloni, anche perché per oltre il 70% sono tra i piedi nerazzurri".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
