Servirà un pizzico di convinzione in più al Lecce, rispetto alla prova messa in scena contro l'Inter mercoledì scorso, per provare a strappare punti al Milan nella seconda partita a San Siro in cinque giorni. "Sicuramente abbiamo fatto un’ottima prestazione, dobbiamo cercare di ripercorrere quella strada lì - ha spiegato il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco in conferenza stampa -. Ovviamente dobbiamo essere in partita fino alla fine, crederci un po’ di più rispetto alla gara con l’Inter, sapendo che dall’altra parte c’è un avversario importante e di qualità. Dobbiamo dimostrare l’attenzione che abbiamo avuto per 80 minuti, senza cadere nell’errore che c’è stato in occasione del gol preso".