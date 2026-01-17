Arriva un risultato a sorpresa in Serie A. Dopo una serie positiva di sei partite in campionato, la Juventus di Spalletti cade in casa del Cagliari. A decidere la gara una rete messa a segno da Mazzitelli al 65’ su assist di Gaetano.
Con questo risultato la Juventus scivola al quinto posto e domani potrebbe essere staccata dalla Roma. L’Inter è ormai distante dieci punti.
Sezione: Il resto della A / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 22:53
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
