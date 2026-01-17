Le voci su un suo possibile ritorno all’Inter si rincorrono da qualche giorno, ma intanto Ivan Perisic sta continuando a convincere con la maglia del PSV Eindhoven. L’esterno croato oggi è andato a segno con la maglia della sua squadra, realizzando il gol decisivo per la vittoria contro il Sittard: 2-1 il risultato finale, con l’ex Inter a segno al 76’.

Sezione: Focus / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 23:50
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print