Ventunesima giornata, niente più asterischi, a più sei sui Campioni d'Italia, tre sul Milan, secondo in classifica e con la partita col Lecce ancora da giocare. Questo dice la classifica a metà gennaio, quando posizioni e punti contano fino al secondo capoverso. Lo sa bene Cristian Chivu e lo ha ribadito in conferenza stampa quando, interpellato sulla formazione ha spiegato come da fuori venga sottovalutata una partita rispetto a chi, da dentro, come nel suo caso non abbia "tempo di sottovalutare niente".
"Oggi affrontavamo una squadra forte, allenata bene, le scelte che abbiamo fatto oggi sono in base all’avversario senza pensare a niente e senza fare i calcoli. Quando fai calcoli rischi di calcolare male". Ipse dixit. Una semplice risposta che vale un monito, o addirittura un vero e proprio mantra per una stagione che ha appena varcato la soglia della seconda metà, ancora tutta da scrivere e con delle lacune da poco evidenziate, vedi la gara col Napoli, qualcosa ancora da aggiustare, lavoro da fare e al contempo ha capito e assorbita un'altra grande citazione cardine del tecnico romeno: non essere belli, ma funzionali. Non necessariamente brillare, ma vincere. Sembra quasi un paradosso, di sicuro singolare, l'Inter col 'minimo sforzo' ottiene il massimo punteggio, ieri in casa dell'Udinese come lo scorso mercoledì contro il Lecce: 1-0 e tre punti in tasca che valgono legna lungo il cammino, a proposito di...
Atteggiamento che i nerazzurri adottano in maniera corale e se in campo la costruzione e la solidità della squadra valgono un altro turno con la sicurezza di un primato in solitaria, Chivu dalla panchina aggiunge quella legna di cui sopra e di cui ha parlato a proposito di sostanza difensiva che ha iniettato nel finale con cambi finalizzati a preservare un risultato che doveva essere portato a casa a qualunque costo. Se il primo tempo è stato un frame di consacrazione del duo d'attacco Esposito-Lautaro, questa volta con il capitano in gol su assistenza di Pio in un gol che mette insieme ancora coralità. Zielinski innesca un'azione che il 94 interista rende deliziosa: protegge e con un filtrante manda in porta Lautaro che tentenna, tira, batte Okoye e corre ad esultare, spezzandp il 'digiuno'. Momentaneamente a +3 da Pulisic, secondo, il Toro svetta in classifica marcatori e torna a casa con un'altra statuetta e concede una notte tranquilla agli interisti. Col sorriso di chi sa che quelle rilasciate ad AFA Studio quando parla di aver scelto di stare dove è felice, dove sta bene, dove si sente a suo agio, per citarlo fedelmente. A suo agio al punto tale da non aver mai avuto dubbi nello scegliere l'Inter anche di fronte a proposte economicamente più sostanziose perché qui è felice. Felice di segnare a raffica, di esultare sotto lo spicchio dei tifosi nerazzurri dopo il gol. E felice anche di avere un nuovo grande compagno al suo fianco col quale fare scintille.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:10 Hic Lautaro optime
- 23:50 Perisic nel mirino dell'Inter, ma intanto è decisivo con il PSV: oggi a segno contro il Sittard
- 23:35 Corsi, pres. Empoli: "Se la FIGC non può intervenire, il Governo aiuti i club a lanciare i giovani"
- 23:21 Adam Silver: "In NBA Europe c'è spazio per chi vuole tifare la sua squadra di calcio e di basket"
- 23:07 Juve Primavera, Padoin: "Inter ottimo avversario, c'è grande soddisfazione per la vittoria ottenuta senza subire gol"
- 22:53 Sorpresa in Serie A, la Juventus cade in casa del Cagliari: decide Mazzitelli, Inter a +10
- 22:38 Bisseck esulta sui social: "3 punti + clean sheet significa un bel fine settimana"
- 22:24 Duello milanese per il tricolore? Braglia: "Campionato anomalo, le 5 davanti possono vincere tutte"
- 22:10 Calciomercato invernale 2026, l'atto finale allo Sheraton Milan San Siro: date e ore di apertura
- 21:55 Fabregas: "In Italia se un giovane non convince lo levate. Con me gioca almeno sette partite"
- 21:41 AIA, il vicepresidente Massini difende gli arbitri: "Non permetteremo a nessuno di offendere il nostro onore"
- 21:27 Canzi, all. Juventus Women: "L'Inter ha raccolto meno di quanto seminato, così come noi"
- 21:13 Lecce, Di Francesco: "Ottima prova sul campo dell'Inter, contro il Milan dovremo crederci un po' di più"
- 20:59 Napoli, Juan Jesus: "Classifica bella, non dobbiamo fare allontanare troppo Inter e Milan"
- 20:44 Napoli, Stellini: "Calendario fatto male, siamo l'unica italiana a giocare nove partite a gennaio. Non è mai successo"
- 20:35 L'Arsenal non approfitta del ko del City: pari a reti bianche sul campo del Nottingham, Gunners comunque a +7
- 20:30 fcinIl futuro di Mlacic nelle mani di Ramadani. Cosa cambia nella trattativa con l'Inter e gli scenari
- 20:15 Lautaro ha trovato il suo posto nel mondo all'Inter: "Se fosse stato per i soldi, sarebbe stato difficile dire no a certe offerte"
- 20:00 Il Napoli tampona la pareggite: basta il gol di Lobotka per battere il Sassuolo. Conte torna a -6 dall'Inter
- 19:45 Nainggolan ci prova ancora: a 37 anni il Ninja vestirà la maglia di un club della seconda divisione belga
- 19:30 Udinese, Solet: "Abbiamo vinto all'andata con l'Inter, il calcio è così. Oggi è finita solo 1-0"
- 19:15 Perisic, il mercato può attendere: l'obiettivo dell'Inter titolare in Fortuna Sittard-PSV
- 19:00 Como, Fabregas: "Siamo una squadra che deve capire gli episodi. Però guardate l'Inter"
- 18:45 Conte: "Napoli a -9 dall'Inter? Pensiamo a noi. Dobbiamo indirizzare le cose che possiamo indirizzare"
- 18:30 Chivu a Rai Radio 1: "Maturi rispetto all'andata. Arsenal tra le più forti in circolazione, se vogliamo gli ottavi..."
- 18:25 videoUdinese-Inter 0-1, Tramontana: "Non ero ottimista, grande prestazione. Vittoria importantissima"
- 18:15 Bisseck a Rai Radio 1: "Il giallo a Carlos Augusto? Non possiamo dire niente dell'arbitro. Arsenal? Sarà decisiva l'ultima partita"
- 18:08 Udinese, Kristensen in conferenza: "Contro un avversario così è difficile, ma non siamo riusciti a creare occasioni"
- 18:00 Udinese-Inter, la moviola - Di Bello estrae un giallo e sbaglia: abbaglio su Carlos Augusto. Giusto annullare gol di Dimarco
- 17:52 Udinese, Runjaic in conferenza: "L'Inter nel primo tempo ha mostrato la sua qualità. A noi è mancata"
- 17:51 Chivu in conferenza: "Poco turnover? Le partite vengono sottovalutate solo da fuori, io non faccio calcoli"
- 17:47 Bisseck in conferenza: "Posso aiutare l'Inter. Luis Henrique? Penso che la strada sia giusta"
- 17:42 Chivu a ITV: "La crescita è merito dei ragazzi e del lavoro. Maturi a capire che gli ultimi minuti erano difficili"
- 17:35 Chivu a DAZN: "Abbiamo una voglia pazzesca. Akanji a protezione della difesa soluzione quando si soffre"
- 17:31 Lautaro a ITV: "C'è stanchezza, ma dobbiamo andare avanti. Un abbraccio alla Fiorentina e alla famiglia Commisso"
- 17:27 Bisseck a ITV: "Contento di avere la fiducia di Chivu. L'Arsenal? Vogliamo finire in Top 8 e dobbiamo fare punti"
- 17:21 Dimarco a ITV: "Era una trasferta difficile dopo una gara non bella contro il Lecce. Tre punti meritati"
- 17:20 Udinese, Runjaic a DAZN: "Inter tra le migliori squadre d'Europa, è partita davvero forte nel primo tempo"
- 17:17 Dimarco a Sky: "Abbiamo sofferto da grande squadra. Chivu ha dato nuovi stimoli, non era facile ripartire dopo l'anno scorso"
- 17:16 Lautaro Player of the Match: "Oggi abbiamo messo qualità. Pio Esposito importante, felice del suo lavoro"
- 17:16 Dimarco a DAZN: "Vittoria meritatissima in una trasferta difficilissima. L'eurogol sfiorato? Non era facile"
- 17:12 Bisseck a DAZN: "Siamo sul pezzo, vittoria importantissima. Io davanti alla difesa? Magari trequartista"
- 17:07 Udinese-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 17:02 Udinese-Inter, le pagelle - Akanji cancella Davis, Pio guardia del corpo di Lautaro. Carlos disciplinato
- 17:02 Udinese-Inter, Fischio Finale - Prima scintille, poi lavoro sporco e resistenza: altro 1-0 e altra vittoria per Chivu
- 17:02 Chivu impara il 'cortomusismo': anche con l'Udinese successo di misura, un 1-0 pesante nel cammino Scudetto
- 16:55 Rivivi la diretta! Serie A, il POST PARTITA di UDINESE-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 16:05 Carlos Augusto al cambio di campo: "Buon primo tempo, continuiamo così per chiudere il risultato"
- 15:30 Primavera - Juventus-Inter, gli Up&Down: Farronato sbaglia, Iddrissou fuori ritmo
- 15:05 Primavera - L'Inter gioca un buon primo tempo e poi si scioglie: la Juventus vince 2-0 il derby d'Italia
- 14:43 Marotta: "Oggi servirà lo spirito avuto col Lecce, lotteremo fino alla fine per lo Scudetto". Poi il ricordo di Commisso
- 14:39 Udinese, Inler a DAZN: "Sembriamo in trasferta? Non importa, giocano sempre 11 contro 11. Vogliamo dare il massimo"
- 14:28 Udinese, Kristensen a DAZN: "Vogliamo dimostrare di poter fare bene anche contro una squadra forte come l'Inter"
- 14:27 Luis Henrique a DAZN: "Oggi partita troppo importante. Io ho fiducia, spero di continuare così"
- 14:05 Lautaro Martinez: "La Champions è un'ossessione. Tornare al Racing? L'ho promesso alla mia famiglia"
- 14:02 Luis Henrique a ITV: "È troppo importante continua a fare bene, vogliamo i tre punti"
- 13:50 Carboni: "Avevo offerte dall'Italia, ho scelto il Racing con il cuore. Lautaro mi ha detto di provarci"
- 13:40 Sky - Riposo per Bastoni, giocherà Carlos Augusto. Frattesi ancora una volta in panchina
- 13:37 UFFICIALE - Bove rescinde con la Roma, pronto per il Watford. I giallorossi: "Per sempre uno di noi"
- 13:24 CM.com - Oaktree cerca il colpo mediatico per l'Inter: la scorsa estate sondata l'idea Nico Williams
- 13:10 Niente rinvio per la Fiorentina, la Viola giocherà: "Per onorare Commisso scenderemo in campo"
- 12:56 Milan, Allegri: "Chi parla di fortuna non ci rispetta. Lecce, buona prestazione con l'Inter". E sui nerazzurri...
- 12:42 Condò: "Chivu più spedito dei colleghi, ma il quadro del girone d'andata ci dice che manca una corazzata"
- 12:27 UFFICIALE - In memoria di Rocco Commisso verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio
- 12:14 Corsera - De Vrij e Frattesi verso la titolarità contro un'Udinese senza Zaniolo ma comunque temibile
- 12:00 Zenga: "L'Inter è abituata a giocare ad alti livelli. E poi Chivu ha saputo rigenerare i giocatori"
- 11:45 L'Inter incontra i club del Friuli Venezia-Giulia: Bastoni e Dimarco protagonisti del saluto ai tifosi
- 11:31 Nainggolan: "Spalletti alla Juve? Gli allenatori sono diversi dai giocatori. Inter favorita per lo scudetto, non solo perché è prima"
- 11:17 CdS - Tra Udinese e Arsenal, Lautaro vuole interrompere il digiuno da gol e dare la spinta alla sua Inter
- 11:03 TS - Inter, missione stella per l'estate: occhi su Madrid. Nico Paz, Arda Guler o Mastantuono per virare al 3-4-2-1