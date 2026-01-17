Prima di Napoli-Sassuolo, Antonio Conte ha fatto capire che il distacco virtuale di nove punti dalla capolista Inter, oggi vittoriosa a Udine, non deve condizionare la prestazione dei suoi e, in generale, l'intera stagione: "Dobbiamo pensare al nostro campionato, punto e basta, come abbiamo sempre fatto. Non dobbiamo guardare gli altri, cercando di ottimizzare le risorse che abbiamo. Dobbiamo indirizzare le cose che possiamo indirizzare. Dove non possiamo indirizzarle, mi dispiace ma non si può fare niente", le parole del tecnico azzurro a DAZN.