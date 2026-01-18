Il match scorreva bene senza particolari grosse tensioni, fino al 68’ quando Di Bello accende gara e animi. Un blackout del fischietto di Brindisi che "prima fischia punizione dal limite per mani di Kabasele su rimpallo con un compagno. Poi pasticcia su un’azione d’attacco dell’Udinese in cui Davis, involatosi verso la porta, viene fermato da Carlos Augusto, netto sul pallone: ammonito l’interista e proteste di entrambe le squadre, per un giallo inesistente e per rosso da chiara occasione da gol; il Var in questo caso non può intervenire".