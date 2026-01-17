L'ex portiere, Simone Braglia, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, si è soffermato sulla lotta al vertice. Alla domanda sull'eventualità di una lotta a due tra Inter e Milan, Braglia ha risposto così: "E' un campionato anomalo. Tutte e cinque lì davanti possono vincere lo Scudetto. Aumenteranno le partite, chi avrà più birra nell'ultimo mese e mezzo può avere la meglio. E' un campionato che ti giochi sugli scontri diretti".