Un format permanente: così Adam Silver, Commissioner della NBA, presenta il progetto della lega europea di pallacanestro sotto l'egida del colosso a stelle e strisce in un incontro avvenuto a Londra nella giornata di ieri, al quale ha avuto accesso la Gazzetta dello Sport che racconta i retroscena. Accompagnato dal suo vice Mark Tatum e da George Aivazoglou, managing director per l’NBA in Europa, ha chiarito l’avanzamento del progetto e le idee che lo guidano. Ampio spazio, si legge sulla Rosea, è stato dedicato alla situazione delle due potenziali franchigie italiane che riguarda Roma e Milano.

Questo il discorso di Silver: "A Roma potrebbe essere una squadra di calcio o qualcuno che, siccome non c’è una squadra di basket, vede una grande opportunità per il tipo di mercato che è, uno con tanti tifosi in cui creare una struttura da zero, un nuovo brand. E a Milano, stiamo parlando con tutte le parti interessate (Milan, Inter e Olimpia, ndr) e queste parti stanno anche parlando tra loro. La cosa importante per noi è essere sicuri di portare il basket del più alto livello possibile in queste città di interesse mondiale: vogliamo identificare i partner giusti e assicurarci che investano nelle infrastrutture e che ci aiutino a far crescere l’interesse della comunità per il basket”.