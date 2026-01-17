Nel post-partita di Napoli-Sassuolo 1-0, è ancora Cristian Stellini a fare le veci di Antonio Conte, squaificato per due giornate dopo la sfuriata nel match con l'Inter di domenica scorsa: "Siamo in una situazione difficile a livello di infortuni e non sappiamo per quanto andrà avanti, magari per le prossime partite perderemo due giocatori (oggi si sono infortunati Politano, Rrahmani ed Elmas, ndr) - le parole del vice allenatore azzurro a DAZN -. Numericamente avremmo bisogno di recuperare, ma il calendario è serrato. Tra l'altro, il Napoli è l'unica italiana che gioca nove partite a gennaio, avendo iniziato il 4 anziché il 3; in più finiamo il 31 anziché giocare il 1° febbraio. Il calendario è stato fatto male, non è possibile che una squadra reduce dalla Supercoppa abbia nove partite in 28 giorni. A mia memoria non è mai successo. Numericamente non siamo tanti, quindi con la società ci sarà un discorso da fare perché abbiamo bisogno di giocatori nell'immediatezza".