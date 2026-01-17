Due giorni di dibattiti all'Italia Sports Summit al Principino Eventi di Viareggio per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) hanno rilanciato il ruolo del settore giovanile nel calcio e la necessità di dare tempo ai giovani italiani di maturare e sviluppare il loro talento. Tra gli altri, ha preso la parola anche il tecnico del Como Cesc Fabregas, che ha lanciato un appello per la tutela dei giovani giocatori italiani: "In Italia se fate giocare un giovane e questo non convince subito, lo togliete. Io se punto su un giovane gioca minimo sette-otto partite per aver modo di poterlo giudicare".