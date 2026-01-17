Il Napoli tampona la pareggite che lo aveva colpito negli ultimi tre turni e torna alla vittoria imponendosi, non senza fatica, 1-0 sul Sassuolo grazie al gol di Stanislav Lobotka. Un tiro da tre punti, scoccato al 7' dallo slovacco, che permette ai campioni d'Italia di riportarsi a -6 dall'Inter, oggi vittoriosa a Udine. Ora Antonio Conte è secondo in classifica, a pari merito col Milan, domani impegnato contro il Lecce.