Una sola insufficienza macchia la mappa dei voti dell'Inter di Cristian Chivu dopo il match contro l'Udinese, insufficienza non troppo grave ma pur sempre sotto il sei il voto rimediato da Yann Bisseck, unico 'sottotono', quantomeno dei titolari, secondo i giudizi della Gazzetta dello Sport. Al polo opposto della scala dei voti c'è capitan Lautaro Martinez. La Rosea premia l'argentino con un bel sette: "In avvio, abbuona la prima occasione all’Udinese, ma sulla seconda non perdona. Fa di Kristensen ciò che vuole e infila nell’angolo. E che dialoghi con Pio".

A proposito del 94 nerazzurro, sette pieno anche per lui, al quarto assist per Lautaro. Voto condiviso anche con Dimarco, Zielinski e Akanji, oltre che con Cristian Chivu: "Fa valere la superiorità in lungo e in largo. L’1-0 è un risultato al ribasso, data la supremazia. Ancora un finale in sofferenza, a difesa dell’unico gol".

Mezzo voto in meno per Sommer e Carlos Augusto. Sei tondo invece per i vari Luis Henrique, Barella e Mkhitaryan dei titolari, Acerbi e Frattesi dei subentranti. Di poco al di sotto del 6 non c'è soltanto il titolare Bisseck ma anche Ange Bonny, subentrato a gara in corso.