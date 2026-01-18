Sono Barella e Bonny gli unici due giocatori dell'Inter che a Udine non raggiungono la sufficienza nelle pagelle di Tuttosport. Il centrocampista prende un 5,5, l'attaccante non va oltre il 5. Fioccano invece le sufficienze e i 7, come quelli di Akanji e Esposito, ma il migliore è Lautaro che strappa il 7,5.

Sommer 6 Una parata, facile, e poco altro da fare.

Bisseck 6.5 In assenza di pericoli, si diletta in carrambate offensive che aprono le linee friulane.

Akanji 7 Senza di lui l’Inter non sa stare: sempre in campo da quando è nerazzurro. Annulla Davis e chiude persino da schermo davanti alla difesa.

Carlos Augusto 6.5 Dove lo metti sta: nel suo caso, continua a essere un complimento. Ammonito per aver preso palla piena: resta una gran chiusura. Acerbi (32’ st) 6 L’usato garantito non tradisce.

Luis Henrique 6 Forse basta togliersi dalla mente l’idea che possa fare quel che fa Dumfries. Fa il suo: non travolge, non pasticcia.

Barella 5.5 Al piccolo trotto, per essere buoni: pecca di sufficienza quando perde palla in area, e non solo.

Zielinski 6.5 Sua l’imbucata da cui nasce la rete del vantaggio interista: difficile non far sentire l’assenza di Calha, ma ci sta riuscendo appieno. Sucic (43’ st) ng

Mkhitaryan 6 Qualche imprecisione che non ti aspetti, ma inserimenti e idee non mancano. Frattesi (32’ st) 6 Bello scarico per Bonny.

Dimarco 6.5 Sfiora l’eurogol, ne segna uno giustamente annullato, pennella per i compagni e ara la fascia per tutta la partita.

Lautaro 7.5 Dribbling secco e palla in buca d’angolo per mettere la firma su una vittoria non scontata, e far dimenticare il tiro molle nei primi minuti. Riprende la marcia. De Vrij (43’ st) ng

Esposito 7 Attenti a quei due: quarto assist per il Toro, è un feeling che inizierà a ingelosire l’altra metà della ThuLa. Spallate, sponde, appoggi: questa volta non segna, ma è parecchio utile ai compagni. Bonny (22’ st) 5 Tutt’altra musica: non tiene su la squadra e - bravo Solet - fallisce l’appuntamento con la rete.

All. Chivu 6.5 Arretra di pochi passi Lautaro e tanto basta a scardinare la serratura bianconera. Qualche dubbio sui cambi: Pio in campo era fondamentale, chiude parcheggiando il bus. Gli mancava solo l’Udinese: tolte Juve, Milan e Napoli, ora le ha battute davvero tutte.