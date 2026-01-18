Sarà Joao Pinheiro a dirigere Inter-Arsenal, match di Champions League valido per la settima giornata della League Phase. L'arbitro portoghese scenderà in campo martedì alle ore 21 a San Siro e avrà come assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, con Joao Goncalves nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà il lusitano Tiago Martins, coadiuvato dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande.