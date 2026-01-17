Yann Bisseck si è soffermato anche ai microfoni di Rai Radio 1 per commentare a caldo Udinese-Inter 0-1: "Nel primo tempo abbiamo dominato, poi nel secondo tempo dobbiamo dire che c'è l'avversario che ha fatto bene - le parole del tedesco -. In Serie A capita di soffrire, noi sappiamo farlo. Io sono molto contento per la prestazione di tutti".

Ora arriva la Champions, con l'Arsenal è decisiva?

"Sarà una grandissima partita, decisiva è solo l'ultima partita con questo nuovo format. Noi sappiamo che dobbiamo fare punti contro Arsenal e Dortmund, io ho tanta fiducia nella nostra qualità. Se facciamo le cose per bene, possiamo fare belle partite".

Qualcosa da dire sull'arbitraggio? Avete protestato per il giallo di Carlos Augusto.

"Oggi non possiamo dire niente dell'arbitro, ha fatto una buona prestazione. Sulla situazione di Carlos non ha visto, era un contropiede veloce. Se la rivediamo, è stato un grande tackle di Carlos. Capita anche agli arbitri di sbagliare".