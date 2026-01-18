Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha selezionato 22 calciatori per la gara casalinga valida per la ventunesima giornata di Serie A contro la Roma in programma alle ore 18. Nell'elenco non figurano i calciatori al momento ritenuti fuori dal progetto granata, e tra questi c'è anche il nome di Kristjan Asllani, la cui avventura all'ombra della Mole è da tempo giunta al capolinea. Gli altri giocatori non convocati per scelta tecnica sono Saba Sazonov, Niels Nkounkou, Cristiano Biraghi e Ivan Ilic.