Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha selezionato 22 calciatori per la gara casalinga valida per la ventunesima giornata di Serie A contro la Roma in programma alle ore 18. Nell'elenco non figurano i calciatori al momento ritenuti fuori dal progetto granata, e tra questi c'è anche il nome di Kristjan Asllani, la cui avventura all'ombra della Mole è da tempo giunta al capolinea. Gli altri giocatori non convocati per scelta tecnica sono Saba Sazonov, Niels Nkounkou, Cristiano Biraghi e Ivan Ilic.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 14:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
