Simone Padoin è, ovviamente, orgoglioso della prestazione messa in scena dalla Juve Primavera contro l'Inter, battuta 2-0 a Vinovo: "C’è grande soddisfazione per la partita fatta, per il risultato conquistato contro un ottimo avversario, senza aver subito gol da uno dei migliori attacchi del campionato - le parole del tecnico dei bianconeri ai canali ufficiali del club -. Siamo felici anche del modo in cui è maturata la vittoria: per gran parte della partita siamo stati compatti, dopo un inizio timido ci siamo sciolti e abbiamo ingranato. Abbiamo capito la gara e gestito bene le varie fasi, sapendo alternare il momento di pressione a quello di attesa. A fine primo tempo il gol è stato fondamentale, loro nella prima metà di gara erano stati pericolosi ma noi dentro l’area abbiamo saputo reggere. Nel secondo tempo invece non abbiamo sofferto tanto, siamo stati compatti e andando in transizione siamo stati pericolosi: poi, col 2-0, abbiamo gestito il finale. Abbiamo giocato veramente da squadra, se non l’avessimo fatto non avremmo portato a casa i tre punti: tutti i ragazzi si sono aiutati tra loro, è stato bello ed è la dimostrazione della strada da seguire. Volevamo vincere e ci siamo riusciti, devo fare i complimenti ai ragazzi ed è giusto che si godano questa soddisfazione".