Ivan Perisic non avrà una seconda vita all'Inter. Questa, almeno, è la speranza e la convinzione di Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven che, stuzzicato sull'argomento da ESPN NL dopo il gol decisivo dell'ex nerazzurro contro il Sittard, commenta con freddezza gli ultimi rumors di mercato e si dice tranquillo sulla permanenza del croato: "Le voci sull'Inter? Non ne so nulla, ma non succederà. Non devo preoccuparmene. Resterà e basta".

Chiara, dunque, la posizione del PSV sulla questione: il club punta su Perisic e non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Soprattutto nella sessione di mercato invernale.