Ivan Perisic non avrà una seconda vita all'Inter. Questa, almeno, è la speranza e la convinzione di Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven che, stuzzicato sull'argomento da ESPN NL dopo il gol decisivo dell'ex nerazzurro contro il Sittard, commenta con freddezza gli ultimi rumors di mercato e si dice tranquillo sulla permanenza del croato: "Le voci sull'Inter? Non ne so nulla, ma non succederà. Non devo preoccuparmene. Resterà e basta"

Chiara, dunque, la posizione del PSV sulla questione: il club punta su Perisic e non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Soprattutto nella sessione di mercato invernale. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 10:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print