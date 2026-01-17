Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla vigilia della gara di campionato di domani pomeriggio contro l'Inter. Parlando della prossima avversaria il tecnico bianconero ha evidenziato: "La difficoltà principale è affrontare una squadra che, dati alla mano, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in termini di prestazioni. In questo senso siamo due squadre simili, entrambe con meno punti rispetto a quanto seminato. L’Inter è una squadra che segna molto, mentre noi subiamo poco: sarà quindi il miglior attacco contro la miglior difesa e questo rende la partita interessante già sulla carta".

Canzi prosegue. "Guardando ai numeri, a metà campionato siamo la squadra che ha tirato di più in porta e creato più occasioni, ma anche quella con la percentuale realizzativa più bassa. Dobbiamo continuare a difendere come stiamo facendo, perché concediamo poco: era uno degli obiettivi principali rispetto alla scorsa stagione e lo stiamo centrando, questa deve restare la nostra base. Allo stesso tempo, però, creiamo tanto e concretizziamo poco: è su questo aspetto che dobbiamo migliorare, alzando la percentuale di realizzazione rispetto alle occasioni che produciamo".