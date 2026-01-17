Lautaro Martinez ha trovato il suo posto nel mondo all'Inter, club nel quale è approdato nell'ormai lontano 2018. Una sensazione che il capitano dei nerazzurri ha provato sin dal suo arrivo a Milano e poi maturato meglio nel corso degli anni, come ha raccontato in un'intervista per AFA Studio: "Da quando sono arrivato qua, l'Inter mi ha sempre trattato bene e mi sono sempre trovato benissimo - le sue parole -. Oggi sono il capitano di una squadra molto grande a livello mondiale. E negli ultimi anni, da quando sono arrivato io, abbiamo vinto molti titoli, siamo arrivati a due finali di Champions e alla finale di Europa League. Io ho sempre dato priorità all’aspetto sportivo, non a quello economico, perché se fosse stato per i soldi sarebbe stato difficile dire di no a certe offerte. Ma ho sempre scelto in base alla famiglia, anche all’aspetto economico, ma soprattutto ho scelto di staere dove ero felice, dove stavo bene, dove mi sentivo a mio agio. E non la chiamo comfort zone perché ogni giorno cerco di migliorarmi, come facevo al Racing. Quando vinci dei titoli, vuoi continuare a vincere, e questo è lo spirito e la fame che bisogna avere. Tutto passa dal lavoro. Io oggi qui sto molto bene, sono felice. La mia famiglia è qui. I miei figli vanno a scuola qui. E niente, siamo felici. Ho rinnovato anche il contratto con l'Inter, sto bene qua".

