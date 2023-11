In vista di Juventus-Inter, Alessandro "Spillo" Altobelli ha parlato anche con il Quotidiano Sportivo. "Juve-Inter dopo la sosta? Quando ci sono partite del genere non conta dove hai appena giocato. Per recuperare ci vogliono un paio di giorni, a meno che uno non abbia preso una botta - dice - Penso che l’Inter abbia una squadra un po’ più forte delle altre. La Juve ha due punti in meno e quindi la gara è più importante per i bianconeri".

"Spillo" sfata anche il mito della Juve favorita perché priva delle coppe europee. "Non sono d’accordo. Le squadre sono allenate per giocare ogni tre giorni. Ripeto, più che altro è una questione legata agli infortuni, ma se si riesce a giocare con la squadra titolare non c’è nessuna influenza".

In ultimo, una riflessione sugli attaccanti in campo. "A me Vlahovic piace molto. Segna, ti dà profondità, aiuta la squadra. Kean e Chiesa magari hanno più gamba, sono comunque tutte punte a cui bisogna stare attenti. Però vedo superiore il reparto dell’Inter, aiutato da un centrocampo forte in cui Calhanoglu è uno dei più bravi registi in circolazione".