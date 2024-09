Ci sarà il tutto esaurito questa sera a San Siro, anche se i biglietti sono stati disponibili fino alle ore immediatamente precedenti la sfida tra Inter e Milan. Secondo Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, non è solo questione di disaffezione: "Ci vedo sicuramente i costi troppo alti tra le motivazioni. E poi siamo alla quinta di campionato. È un derby, ma non è decisivo per il campionato", le sue dichiarazioni a Il Giorno.