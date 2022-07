Come riferisce Tuttosport, la campagna abbonamenti della Juventus si è chiusa con 20.200 tessere vendute, facendo registrare un meno 27% rispetto all'ultima volta, ossia all'abla della stagione 2019/20. Lontani i tempi dei 29.300 abbonati fatti registrare nell'anno dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. Un flop che comunque non spaventa il club bianconero, che parla di numeri in linea con le aspettative.