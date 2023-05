Per dirigere Hellas Verona-Inter, gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A, il designatore arbitrale ha scelto l'esperto Daniele Orsato. Mokhtar e Palermo gli assistenti, con Cosso quarto ufficiale e Marini-Fabbri in sala VAR. Nel complesso la partita non offre spunti da moviola significativi, anche perché Orsato stabilisce subito il metro arbitrale e lo conferma fino all'ultimo. Buona pertanto la direzione dell'arbitro di Schio, bravo anche a gestire con il dialogo le situazioni potenzialmente insidiose. A seguire gli episodi principali.

2' - Lautaro finisce a terra nell'area del Verona, colpito al volto da una sbracciata di Ceccherini. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per intervenire, decisione sensata.

18' - Su un lancio per Mkhitaryan, l'armeno viene spinto in area da Faraoni che usa furbescamente il braccio per svilanciarlo. Serve un replay per accorgersene, non è un intervento che merita il rigore.

24' - Tackle energico di De Vrij a centrocampo su Gaich, con la punta che rimane a terra dolorante. Rispettando il suo metro Orsato lascia correre, anche perché l'olandese vs sul pallone.

26' - Sbaglia l'arbitro a non ammonire Ceccherini che entra duramente da tergo sulla caviglia di Dimarco, alle spalle dell'esterno. Intervento non necessario che andava punto con un giallo.

37' - Dopo il gran gol di Calhanoglu, Orsato va da Inzaghi e lo invita a richiamare Brozovic che stava protestando troppo, minacciando provvedimenti. Il tecnico a sua volta riferisce in modo eloquente al croato.

38' - Orsato giudica regolare l'intervento di Mkhitaryan su Tameze, da cui scaturisce la rete del 3-0 per i nerazzurri. Per altri arbitri ci sarebbero gli estremi per intervenire e assegnare una punizione al Verona, ma il direttore di gara conferma il proprio metro e considera tutto regolare.

92' - Lautaro Martinez, al termine di un'azione caparbia, trova la zampata che vale lo 0-6. Marini al VAR controlla che l'argentino non sia in fuorigioco sulla sponda di Bellanova. Nulla di irregolare, rete convalidata e immediato fischio finale di Orsato.